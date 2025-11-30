Fête des lumières Rue de l’Entrepont Genêts
Fête des lumières
Rue de l’Entrepont Eglise Genêts Manche
Au programme
– Conte musical, avec la participation du groupe de chant DesNotes du groupe Le Hérifon, à 17h, à l’église.
– Chants de Noël, déambulation et illumination du village, à 17h45, rdv devant l’église.
– Vin et jus de pommes chaud, à 18h30, devant la boulangerie, offert par le Comité des fêtes et la boulangerie. .
Rue de l’Entrepont Eglise Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 70 82 78 hfrenchies@aol.com
