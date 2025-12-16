Fête des lumières La Celle-Dunoise

Fête des lumières

Illumination du bourg et des villages de La Celle Dunoise Le 21 décembre est le jour le plus court de l’année. Alors pour prolonger la lumière, vous êtes invités à allumer des bougies sur les rebords des fenêtres que vous habitiez le bourg ou dans un village. Défilé de lampions avec déambulation jusqu’à la salle des loisirs où une collation sera offerte. .

le bourg La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 10 77

