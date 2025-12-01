Fête des Lumières Le Bec-Hellouin
Fête des Lumières
Eglise Abbatiale Notre-Dame du Bec 3 Place de l'Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Dans l’Eglise abbatiale Notre-Dame du Bec
16h Conte inspiré de la tradition nordique, par Nadine Grammar
16h30 Chorale suédoise conduite par Anna Rosset puis procession en lumières de Sainte-Lucie
A la salle des fêtes
17h30 Goûter suédois Glögg et Lussekatte
Inscription avant le 11 décembre par sms. .
Eglise Abbatiale Notre-Dame du Bec 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 03 82 86 05
