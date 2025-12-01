Fête des Lumières Le Bec-Hellouin

Fête des Lumières

Eglise Abbatiale Notre-Dame du Bec 3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Dans l’Eglise abbatiale Notre-Dame du Bec

16h Conte inspiré de la tradition nordique, par Nadine Grammar

16h30 Chorale suédoise conduite par Anna Rosset puis procession en lumières de Sainte-Lucie

A la salle des fêtes

17h30 Goûter suédois Glögg et Lussekatte

Inscription avant le 11 décembre par sms. .

English : Fête des Lumières

