Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement

Fête des Lumières

Du 5 au 8 décembre 2025, pendant 4 soirées, Lyon donne rendez-vous à la Lumière !

Lieux divers Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30

English : Festival of Lights

For 4 evenings, artists of all kind of inspiration enlighten buildings with light installations, creating a magic atmosphere in the streets and places of the downtown and Old Lyon.

German : Licht Festival von Lyon

Für 4 Tage umhüllen Künstler aus allen Horizonten die Bauwerke: sie schaffen mit Lichtinstallationen eine zauberhafte Atmosphäre auf den Straßen und den Plätzen in Zentrum und Altstadt Lyon.

Italiano : Fête des Lumières

Durante 4 sere, artisti provenienti da orizzonti di ogni tipo colorano gli edifici creando un’atmosfera fiabesca nelle strade e nelle piazze di centro e di vecchia cita con installazioni luminose.

Espanol : Fête des Lumières

Durante 4 días, artistas procedentes de todos los rincones visten los edificios de Lyon creando una atmósfera hechizadora en las calles y las plazas del centro y della vieja ciudad, con instalaciones luminosas.

