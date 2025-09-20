Fête des Lumières Montluçon

Fête des Lumières Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Fête des Lumières

Cité Médiévale Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20 00:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour cette deuxième édition, la cité médiévale sera méconnaissable grâce à la mise en lumière des lieux les plus emblématiques du cœur historique de Montluçon.

.

Cité Médiévale Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 53 communication@mairie-montlucon.fr

English :

For this second edition, the medieval city will be unrecognizable thanks to the illumination of the most emblematic sites in the historic heart of Montluçon.

German :

Bei dieser zweiten Ausgabe wird die mittelalterliche Stadt dank der Beleuchtung der symbolträchtigsten Orte des historischen Herzens von Montluçon nicht wiederzuerkennen sein.

Italiano :

Per questa seconda edizione, la città medievale sarà irriconoscibile grazie all’illuminazione dei luoghi più emblematici del cuore storico di Montluçon.

Espanol :

En esta segunda edición, la ciudad medieval estará irreconocible gracias a la iluminación de los lugares más emblemáticos del corazón histórico de Montluçon.

L’événement Fête des Lumières Montluçon a été mis à jour le 2025-06-17 par Montluçon Tourisme