Fête des Lumières : Schirlenhof Gundershoffen
dimanche 29 novembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Fête des Lumières : Schirlenhof
Rue Principale Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 20:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Première animation à Schirlenhof ! Le village proposera un moment convivial dans la cour de son ancienne école avec de nombreuses animations !
Première animation à Schirlenhof ! Le village proposera un moment convivial dans la cour de son ancienne école avec : les Grain d’Gospel, la Musique Fanfare Eberbach Schirlenhof, la décoration du sapin de Noël par les enfants, la boîte aux lettres et maisonnette du Père Noël, des torches suédoises et une petite restauration sur place. .
Rue Principale Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
First event at Schirlenhof! The village will host a fun gathering in the courtyard of its old school, featuring plenty of activities!
L’événement Fête des Lumières : Schirlenhof Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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