Informations pratiques

Gundershoffen

Fête des Lumières : Schirlenhof

Rue Principale Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29 20:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Première animation à Schirlenhof ! Le village proposera un moment convivial dans la cour de son ancienne école avec de nombreuses animations !

Première animation à Schirlenhof ! Le village proposera un moment convivial dans la cour de son ancienne école avec : les Grain d’Gospel, la Musique Fanfare Eberbach Schirlenhof, la décoration du sapin de Noël par les enfants, la boîte aux lettres et maisonnette du Père Noël, des torches suédoises et une petite restauration sur place. .

Rue Principale Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First event at Schirlenhof! The village will host a fun gathering in the courtyard of its old school, featuring plenty of activities!

L’événement Fête des Lumières : Schirlenhof Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte