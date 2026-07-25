Fête des lutteurs Hent Saint-Cadou Gouesnach
dimanche 2 août 2026 · Hent Saint-Cadou · Gouesnach
Informations pratiques
Gouesnach
Fête des lutteurs
Hent Saint-Cadou Chapelle Saint-Cadou Gouesnach Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Restauration et tournois commenceront à partir de 11 h 30.
11 h Pesée des jeunes.
13 h Pesée des adultes
Tournoi en Mod Kozh
Entrée gratuite, possibilité de petite restauration sur place crêpes
sucrées, saucisse frites, plat végé. .
Hent Saint-Cadou Chapelle Saint-Cadou Gouesnach 29950 Finistère Bretagne +33 6 79 70 38 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des lutteurs Gouesnach a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FOUESNANT LES GLENAN