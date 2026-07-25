Fête des lutteurs Hent Saint-Cadou Gouesnach

Informations pratiques

Gouesnach

Fête des lutteurs

Hent Saint-Cadou Chapelle Saint-Cadou Gouesnach Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Restauration et tournois commenceront à partir de 11 h 30.

11 h Pesée des jeunes.

13 h Pesée des adultes

Tournoi en Mod Kozh

Entrée gratuite, possibilité de petite restauration sur place crêpes

sucrées, saucisse frites, plat végé. .

Hent Saint-Cadou Chapelle Saint-Cadou Gouesnach 29950 Finistère Bretagne +33 6 79 70 38 12

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English :

L’événement Fête des lutteurs Gouesnach a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FOUESNANT LES GLENAN