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AGENDA · Gouesnach

Fête des lutteurs Hent Saint-Cadou Gouesnach

dimanche 2 août 2026 · Hent Saint-Cadou · Gouesnach

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Hent Saint-Cadou
Adresse
Chapelle Saint-Cadou
Ville
29950 Gouesnach
Département
Finistère
Tarif

Gouesnach

Fête des lutteurs

Hent Saint-Cadou Chapelle Saint-Cadou Gouesnach Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Restauration et tournois commenceront à partir de 11 h 30.

11 h Pesée des jeunes.
13 h Pesée des adultes

Tournoi en Mod Kozh

Entrée gratuite, possibilité de petite restauration sur place crêpes
sucrées, saucisse frites, plat végé.   .

Hent Saint-Cadou Chapelle Saint-Cadou Gouesnach 29950 Finistère Bretagne +33 6 79 70 38 12 

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English :

L’événement Fête des lutteurs Gouesnach a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FOUESNANT LES GLENAN