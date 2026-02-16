Fête des mamies 21320 Pouilly en Auxois

Break at Jane's, Pouilly-en-Auxois

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 20:00:00

2026-03-01

Break at Jane’s fête les grands mères. Une rose sera offerte pour l’occasion à toutes les grands mères accompagnées de leur(s) petit(s) enfant(s) pour passer un moment de complicité.

Un jeu, un chocolat chaud et du partage. .

Break at Jane's, Pouilly-en-Auxois, +33 7 61 92 67 85

