Fête des mamies 21320 Pouilly en Auxois Break at Jane’s Pouilly-en-Auxois dimanche 1 mars 2026.
Break at Jane’s 2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 20:00:00
2026-03-01
Break at Jane’s fête les grands mères. Une rose sera offerte pour l’occasion à toutes les grands mères accompagnées de leur(s) petit(s) enfant(s) pour passer un moment de complicité.
Un jeu, un chocolat chaud et du partage. .
