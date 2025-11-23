Fête des mamies et des papis à la ferme de Lafitte

Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04

La Ferme de Lafitte célèbre les mamies et les papis avec une journée évènementielle.

Au programme

10h Accueil casse-croûte

à La Ferme de Lafitte

11h Visite chez un producteur au choix

(horaire ajustable en fonction du choix de la visite)

12h30 Repas spectacle et dansant dans une salle à proximité de la ferme. Animation assurée par Jean-Michel Zanotti accompagné de son accordéoniste.

Après-midi dansant

Au menu

Apéritif et saucisson

Velouté de potimarron au foie gras

Salade du terroir

Magret de canard Légumes

Salade et Fromage du Pays

Croustade aux pommes

Café, vin rouge et rosé.

1 Pot de bulbes de jonquilles fleuries offert à chaque dame

1 Bouteille de vin offerte à chaque monsieur .

Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04

English : Fête des mamies et des papis à la ferme de Lafitte

