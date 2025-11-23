Fête des mamies et des papis à la ferme de Lafitte Montgaillard-en-Albret
Fête des mamies et des papis à la ferme de Lafitte Montgaillard-en-Albret mardi 3 mars 2026.
Fête des mamies et des papis à la ferme de Lafitte
Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
La Ferme de Lafitte célèbre les mamies et les papis avec une journée évènementielle.
Au programme
10h Accueil casse-croûte
à La Ferme de Lafitte
11h Visite chez un producteur au choix
(horaire ajustable en fonction du choix de la visite)
12h30 Repas spectacle et dansant dans une salle à proximité de la ferme. Animation assurée par Jean-Michel Zanotti accompagné de son accordéoniste.
Après-midi dansant
Au menu
Apéritif et saucisson
Velouté de potimarron au foie gras
Salade du terroir
Magret de canard Légumes
Salade et Fromage du Pays
Croustade aux pommes
Café, vin rouge et rosé.
1 Pot de bulbes de jonquilles fleuries offert à chaque dame
1 Bouteille de vin offerte à chaque monsieur .
Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04
