Fête des manèges Avenue Marx Dormoy Châteaurenard vendredi 13 février 2026.
Du 13/02 au 22/02/2026 tous les jours de 15h à 21h.
Ouverture dès 11h le dimanche selon certains manèges. Avenue Marx Dormoy Allées Marcel Jullian Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Manèges et confiseries seront au rendez-vous !
Environ une douzaine de manèges Auto tamponneuse adulte et enfant, chenille, trampoline, surf, joker, labyrinthe, etc…Enfants
Vive les vacances !
Fête des manèges pendant les vacances scolaires aux Allées Marcel Jullian.
Avenue Marx Dormoy Allées Marcel Jullian Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35
English :
Rides and sweets will be on offer!
Around a dozen rides: adult and child bumper cars, caterpillar, trampoline, surf, joker, maze, etc?
