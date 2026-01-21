Fête des manèges Avenue Marx Dormoy Châteaurenard

Fête des manèges

Du 13/02 au 22/02/2026 tous les jours de 15h à 21h.

Ouverture dès 11h le dimanche selon certains manèges. Avenue Marx Dormoy Allées Marcel Jullian Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-22 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Manèges et confiseries seront au rendez-vous !

Environ une douzaine de manèges Auto tamponneuse adulte et enfant, chenille, trampoline, surf, joker, labyrinthe, etc…Enfants

Vive les vacances !

Fête des manèges pendant les vacances scolaires aux Allées Marcel Jullian.



Manèges et confiseries seront au rendez-vous ! .

Avenue Marx Dormoy Allées Marcel Jullian Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rides and sweets will be on offer!

Around a dozen rides: adult and child bumper cars, caterpillar, trampoline, surf, joker, maze, etc?

L’événement Fête des manèges Châteaurenard a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence