Fête des marchés 2025 : un rendez-vous gourmand pour toute la ville ! mercredi 24 septembre 2025.

Pendant plusieurs jours, la ville se transforme en un grand terrain de jeu culinaire, où petits et grands sont invités à découvrir, goûter et s’amuser.

Un programme qui met l’eau à la bouche

Au détour des différents quartiers, les marchés s’animent et se réinventent : ateliers ludiques pour les enfants, démonstrations culinaires pour les curieux, dégustations surprises pour les plus gourmands… Chaque marché devient une invitation au voyage des papilles.

Découvrez le programme arrondissement par arrondissement.

Pour tous les âges, tous les appétits

Les familles trouveront des animations pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes aux bons produits et au plaisir de cuisiner.

Les étudiants et jeunes travailleurs profiteront d'idées malines pour bien manger sans exploser leur budget.

Et les passionnés de gastronomie auront de quoi se régaler grâce à des rencontres avec les commerçants.



En septembre, le marché devient une fête, et la gourmandise un vrai art de vivre !

La Fête des marchés revient cette année avec une promesse simple mais savoureuse : mieux manger, ensemble et à prix abordable.

Du mercredi 24 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

