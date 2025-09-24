Fête des marchés : le marché à hauteur d’enfant ! Marché Davout Paris

Manger frais, ça s’apprend dès le plus jeune âge !

Du 24 au 28 septembre, place aux 6-12 ans !

Sur 9 marchés de la ville, des stands spécialement conçus pour eux proposeront jeux, ateliers et petites dégustations pour égayer leurs balades et éveiller leurs papilles.

Ces mini-marchés sensibiliseront les enfants à l’importance des fruits et légumes dans l’alimentation, tout en leur faisant découvrir l’univers convivial du marché, le rôle du commerce de proximité et les bienfaits des circuits courts.

Guidés par un animateur, les enfants pourront ainsi apprendre en s’amusant !

Retrouvez les dates et lieux du marché des enfants :

Mercredi 24 septembre () Marché Baudoyer – 4e

De 13h à 17h

Vendredi 26 septembre () – Marché Anvers – 9e

De 10h à 19h – Marché Rive-Gauche – 13e

De 9h à 13h – Marché Mouton-Duvernet – 14e

De 9h à 13h – Marché Davout – 20e

De 9h à 13h

Samedi 27 septembre () – Marché biologique Père Chaillet – 11e

De 9h à 13h – Marché d’Aligre – 12e

De 9h à 13h

Dimanche 28 septembre () – Marché Saint-Eloi – 12e

De 9h à 13h – Marché Place des Fêtes – 19e

De 9h à 13h

À l’occasion de la Fête des marchés, partez à la découverte de 9 « marchés des enfants » répartis dans toute la ville ! Au programme : des animations ludiques et chaleureuses qui invitent les plus jeunes à explorer le marché sous un tout nouvel angle.

Du mercredi 24 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

gratuit Public tout-petits et enfants.

Marché Davout rue Mendelssohn 75020 Paris