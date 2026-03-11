Fête des mares Santes

Fête des mares

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

**ATELIER TOUS A LA MARE ! **

Rejoignez nos animateurs nature à la mare pour découvrir tout un écosystème. Pêchez et identifiez la faune et la flore des zones humides.

**ATELIER CREATIF par l’association Permatopie**

Avec Anaïs Pourrit, les plus jeunes pourront découvrir le monde fascinant des libellules et demoiselles avant de laisser place à leur créativité pour fabriquer à partir d’éléments naturels leur propre espèce colorée.

**RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JULIE BELLAROSA AUTOUR DE L’EXPOSITION NATURE AU STYLO **

Inspirée par la richesse de la Nature, Julie Bellarosa vous présente ses œuvres tout en finesse foisonnant de détails réalisés au stylo Après une petite démonstration, pourquoi ne pas à votre tour essayer ?

Rendez-vous dès 14 h

Durée ateliers en continu de 14 h à 18 h

Public tout public

Bon à savoir gratuit pour tous

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

**ATELIER TOUS A LA MARE ! **

Rejoignez nos animateurs nature à la mare pour découvrir tout un écosystème. Pêchez et identifiez la faune et la flore des zones humides.

**ATELIER CREATIF par l’association Permatopie**

Avec Anaïs Pourrit, les plus jeunes pourront découvrir le monde fascinant des libellules et demoiselles avant de laisser place à leur créativité pour fabriquer à partir d’éléments naturels leur propre espèce colorée.

**RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JULIE BELLAROSA AUTOUR DE L’EXPOSITION NATURE AU STYLO **

Inspirée par la richesse de la Nature, Julie Bellarosa vous présente ses œuvres tout en finesse foisonnant de détails réalisés au stylo Après une petite démonstration, pourquoi ne pas à votre tour essayer ?

Rendez-vous dès 14 h

Durée ateliers en continu de 14 h à 18 h

Public tout public

Bon à savoir gratuit pour tous

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

**WORKSHOP ALL TO THE POND **

Join our nature guides at the pond to discover an entire ecosystem. Fish and identify the flora and fauna of wetlands.

**CREATIVE WORKSHOP by the Permatopie association** With Anaïs Pourrit

With Anaïs Pourrit, youngsters can discover the fascinating world of dragonflies and damselflies, before giving free rein to their creativity to make their own colorful species from natural elements.

**MEETING WITH ARTIST JULIE BELLAROSA TO DISCUSS THE NATURE WITH A PEN ** EXHIBITION

Inspired by the richness of Nature, Julie Bellarosa presents her finely crafted works, brimming with details created with a pen. After a short demonstration, why not give it a try yourself?

Meeting point: from 2 pm

Duration: continuous workshops from 2 p.m. to 6 p.m

Public: all

Good to know: free for all

Laundry from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement Fête des mares Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme