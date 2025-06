Fête des marins de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer 6 juillet 2025 07:00

Eure

Fête des marins de Berville-sur-mer Esplanade des Voiles de la Liberté Berville-sur-Mer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Amicale réunissant les derniers marins de Berville-sur-Mer.

Chaque année l’Amicale des Marins met un point d’honneur à organiser la Fête des Marins.

10h Bénédiction de la Mer cérémonie religieuse, célébrée en mémoire des Marins de Berville, est suivie du défilé des enfants de la commune, portant les maquettes de bateaux en procession jusqu’au rivage où à lieu la bénédiction de la mer.

Repas champêtre servi au Foyer rural

15h Concert Buvette

Amicale réunissant les derniers marins de Berville-sur-Mer.

Chaque année l’Amicale des Marins met un point d’honneur à organiser la Fête des Marins.

10h Bénédiction de la Mer cérémonie religieuse, célébrée en mémoire des Marins de Berville, est suivie du défilé des enfants de la commune, portant les maquettes de bateaux en procession jusqu’au rivage où à lieu la bénédiction de la mer.

Repas champêtre servi au Foyer rural

15h Concert Buvette .

Esplanade des Voiles de la Liberté

Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 6 81 77 90 44 comiteberville@gmail.com

English : Fête des marins de Berville-sur-mer

The last remaining sailors of Berville-sur-Mer.

Every year, the Amicale des Marins makes a point of organizing the Fête des Marins.

10am: Blessing of the Sea: a religious ceremony, celebrated in memory of the sailors of Berville, is followed by a parade of local children, carrying model boats in procession to the shore, where the blessing of the sea takes place.

Country-style meal served at the Foyer rural

3pm: Concert refreshment bar

German :

Freundeskreis, der die letzten Seeleute von Berville-sur-Mer vereint.

Jedes Jahr organisiert die « Amicale des Marins » das « Fête des Marins » (Fest der Seeleute).

10 Uhr: Segen des Meeres: Eine religiöse Zeremonie, die im Gedenken an die Seeleute von Berville abgehalten wird, gefolgt von einem Umzug der Kinder der Gemeinde, die Schiffsmodelle in einer Prozession bis zum Ufer tragen, wo der Segen des Meeres stattfindet.

Ländliches Essen im Foyer rural

15 Uhr: Konzert Getränkestand

Italiano :

Un’associazione che riunisce gli ultimi marinai di Berville-sur-Mer.

Ogni anno l’Amicale des Marins organizza la Fête des Marins.

ore 10.00: Benedizione del mare: cerimonia religiosa celebrata in memoria dei marinai di Berville, seguita da una processione di bambini locali che trasportano modellini di barche fino alla riva, dove ha luogo la benedizione del mare.

Pranzo in stile rustico servito al Foyer rural

ore 15.00: Concerto bar per il rinfresco

Espanol :

Una asociación que reúne a los últimos marineros de Berville-sur-Mer.

Todos los años, la Amicale des Marins organiza la Fête des Marins.

10 h: Bendición del mar: ceremonia religiosa celebrada en memoria de los marineros de Berville, seguida de una procesión de niños de la localidad que llevan maquetas de barcos hasta la orilla, donde tiene lugar la bendición del mar.

Comida campestre servida en el Foyer rural

15.00 h: Concierto bar de refrescos

L’événement Fête des marins de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville