Fête des Marmottes 22/02/2026 PIAU ENGALY Aragnouet

Fête des Marmottes 22/02/2026

PIAU ENGALY Fabian Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

2026-02-22

L’événement 100% Famille des Pyrénées!

Date à noter sur vos agendas C’est la Fête des Marmottes ou La Fiesta de las Marmotas comme disent nos amis et voisins Espagnols!! Eh oui, la Compagnie des Marmottes s’est entretenue avec notre équipe d’animateurs et partenaires d’activités de Piau pour vous préparer une journée 100% famille des plus sympas!!!

Animations offertes par la station

Châteaux gonflables Clown & ballons Maquillage Chasse au trésor Jeux en bois Découverte des métiers de la neige & bien d’autres surprises!!! .

Informations complémentaires à venir consultables auprès de l’Office de Tourisme de Piau.



PIAU ENGALY Fabian Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The 100% Family event in the Pyrenees!

Mark your calendars: It’s the Marmot Festival or La Fiesta de las Marmotas as our Spanish friends and neighbors say! That’s right, the Compagnie des Marmottes has talked to our team of entertainers and activity partners in Piau to prepare a 100% family-friendly day out!

Animations offered by the resort

Bouncy castles Clowns & balloons Face painting Treasure hunts Wooden games Snow craft discovery & many other surprises!!! .

Further information to come from the Piau Tourist Office.

German :

Das 100%ige Familienereignis in den Pyrenäen!

Merken Sie sich das Datum vor: Es ist das Fest der Murmeltiere oder La Fiesta de las Marmotas , wie unsere spanischen Freunde und Nachbarn sagen! Ja, die Compagnie des Marmottes hat sich mit unserem Animationsteam und unseren Partnern in Piau getroffen, um Ihnen einen tollen Tag für die ganze Familie zu bereiten!

Vom Skiort angebotene Animationen

Hüpfburgen Clown & Luftballons Schminken Schatzsuche Holzspiele Entdeckung der Schneeberufe & viele andere Überraschungen!

Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze beim Fremdenverkehrsamt von Piau.

Italiano :

L’evento 100% familiare dei Pirenei!

Segnatevi questa data in agenda: è la Festa delle Marmotte o La Fiesta de las Marmotas , come dicono i nostri amici e vicini spagnoli! Proprio così, la Compagnie des Marmottes si è riunita con il nostro team di animatori e partner di attività del Piau per preparare una giornata di divertimento al 100% per le famiglie!

Attività proposte dal resort

Castelli gonfiabili Clown e palloncini Pittura del viso Caccia al tesoro Giochi in legno Scoprire i mestieri della neve e molte altre sorprese!

Maggiori informazioni presso l’Ufficio del Turismo del Piau.

Espanol :

¡El acontecimiento 100% familiar de los Pirineos!

Apunte esta fecha en su agenda: es la Fiesta de las Marmotas, como dicen nuestros amigos y vecinos españoles Así es, la Compagnie des Marmottes se ha reunido con nuestro equipo de animadores y socios de actividades en Piau para preparar una jornada 100% familiar

Actividades propuestas por la estación

Castillos hinchables Payasos y globos Pintacaras Búsqueda del tesoro Juegos de madera Descubre los oficios de la nieve ¡y muchas sorpresas más!

Más información en la Oficina de Turismo de Piau.

