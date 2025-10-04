Fête des Médiathèques 2025 Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Fête des Médiathèques 2025 Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 4 octobre 2025.
Fête des Médiathèques 2025
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Au programme de la Fête des Médiathèques 2025
– 11h, lectures animées jeunesse « Auprès de mon arbre »
– 14h, café littéraire
– 15h, jeux et ateliers bricolage
– 18h, spectacle (BD concert) « L’Au-dessus » de Krum au chapiteau de la Vrille (rue Pont d’Aix)
.
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70
English :
The Fête des Médiathèques 2025 program:
– 11 a.m., « Auprès de mon arbre » children’s readings
– 2pm, literary café
– 3pm, games and craft workshops
– 6pm, Krum’s « L’Au-dessus » comic book concert at the Vrille big top (rue Pont d’Aix)
German :
Auf dem Programm des Mediathekenfestes 2025
– 11 Uhr, animierte Lesungen für Jugendliche « Auprès de mon arbre » (An meinem Baum)
– 14 Uhr, Literaturcafé
– 15h, Spiele und Bastelworkshops
– 18 Uhr, Show (Comic-Konzert) « L’Au-dessus » von Krum im Chapiteau de la Vrille (Rue Pont d’Aix)
Italiano :
Il programma della Fête des Médiathèques 2025:
– ore 11, letture animate per i giovani « Auprès de mon arbre » (« Vicino al mio albero »)
– ore 14.00, caffè letterario
– ore 15.00, giochi e laboratori artigianali
– ore 18.00, concerto a fumetti « L’Au-dessus » di Krum nel tendone della Vrille (rue Pont d’Aix)
Espanol :
En el programa de la Fiesta de las Mediatecas 2025:
– 11.00 h, lecturas animadas para jóvenes « Auprès de mon arbre » (« Junto a mi árbol »)
– 14.00 h, café literario
– 15:00 h, juegos y talleres artesanales
– 18.00 h, concierto de cómic « L’Au-dessus » de Krum en la carpa Vrille (rue Pont d’Aix)
L’événement Fête des Médiathèques 2025 Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme