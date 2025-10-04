Fête des Médiathèques 2025 Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Fête des Médiathèques 2025 Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 4 octobre 2025.

Fête des Médiathèques 2025

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Au programme de la Fête des Médiathèques 2025



– 11h, lectures animées jeunesse « Auprès de mon arbre »

– 14h, café littéraire

– 15h, jeux et ateliers bricolage

– 18h, spectacle (BD concert) « L’Au-dessus » de Krum au chapiteau de la Vrille (rue Pont d’Aix)

.

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70

English :

The Fête des Médiathèques 2025 program:



– 11 a.m., « Auprès de mon arbre » children’s readings

– 2pm, literary café

– 3pm, games and craft workshops

– 6pm, Krum’s « L’Au-dessus » comic book concert at the Vrille big top (rue Pont d’Aix)

German :

Auf dem Programm des Mediathekenfestes 2025



– 11 Uhr, animierte Lesungen für Jugendliche « Auprès de mon arbre » (An meinem Baum)

– 14 Uhr, Literaturcafé

– 15h, Spiele und Bastelworkshops

– 18 Uhr, Show (Comic-Konzert) « L’Au-dessus » von Krum im Chapiteau de la Vrille (Rue Pont d’Aix)

Italiano :

Il programma della Fête des Médiathèques 2025:



– ore 11, letture animate per i giovani « Auprès de mon arbre » (« Vicino al mio albero »)

– ore 14.00, caffè letterario

– ore 15.00, giochi e laboratori artigianali

– ore 18.00, concerto a fumetti « L’Au-dessus » di Krum nel tendone della Vrille (rue Pont d’Aix)

Espanol :

En el programa de la Fiesta de las Mediatecas 2025:



– 11.00 h, lecturas animadas para jóvenes « Auprès de mon arbre » (« Junto a mi árbol »)

– 14.00 h, café literario

– 15:00 h, juegos y talleres artesanales

– 18.00 h, concierto de cómic « L’Au-dessus » de Krum en la carpa Vrille (rue Pont d’Aix)

L’événement Fête des Médiathèques 2025 Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme