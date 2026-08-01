Informations pratiques

Launstroff

Fête des Menhirs Vide-grenier et brocante

Launstroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Week-end des Menhirs de l’Europe à Launstroff est un événement convivial mêlant sport, nature et traditions.

Dans le cadre exceptionnel du site des Menhirs de l’Europe, venez prendre part samedi 15 août à une brocante et vide-grenier au cours de laquelle vous pourrez chiner, vendre, découvrir des trésors oubliés et partager un moment convivial en famille ou entre amis. Que vous soyez exposant ou simple visiteur, cette journée promet de belles rencontres et de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse!

Une marche populaire sera également organisée (inscriptions de 7h30 à 11h30).

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’une buvette et d’une restauration familiale.Tout public

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Launstroff 57480 Moselle Grand Est +33 6 71 58 58 12 menhirsdeleurope@gmail.com.

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English :

The Menhirs de l’Europe Weekend in Launstroff is a friendly event that combines sports, nature, and traditions.

Set against the exceptional backdrop of the Menhirs de l’Europe site, come join us on Saturday, August 15, for a flea market and yard sale where you can browse, sell, discover forgotten treasures, and enjoy a fun time with family or friends. Whether you’re an exhibitor or just a visitor, this day promises wonderful encounters and great deals in a warm and welcoming atmosphere!

A community walk will also be held (registration from 7:30 a.m. to 11:30 a.m.).

Throughout the day, you can enjoy refreshments and family-friendly food options.

L’événement Fête des Menhirs Vide-grenier et brocante Launstroff a été mis à jour le 2026-07-28 par TROIS FRONTIERES TOURISME