Aubenton

Fête des mères à la Table de Maya

Aubenton Aisne

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31 22:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La table de Maya vous accueil pour la Fête des mères.

Entrée Saint Jacques en demi coquille, carpaccio de truffes ou terrine de foie gras maison.

Plat Dinde rouge des Ardennes sauce miel et romarin ou filet de sandre à l’oseille

Clafoutis à la rhubarbe de Simone

La table de Maya vous accueil pour la Fête des mères.

Entrée Saint Jacques en demi coquille, carpaccio de truffes ou terrine de foie gras maison.

Plat Dinde rouge des Ardennes sauce miel et romarin ou filet de sandre à l’oseille

Clafoutis à la rhubarbe de Simone .

Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 07 21

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English :

La table de Maya welcomes you for Mother’s Day.

Starter: scallops in half shell, truffle carpaccio or homemade foie gras terrine.

Main course: Red Ardennes turkey with honey-rosemary sauce or pike-perch fillet with sorrel

Simone’s rhubarb clafoutis

L’événement Fête des mères à la Table de Maya Aubenton a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache