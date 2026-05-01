Fête des mères à la Table de Maya Aubenton
Fête des mères à la Table de Maya Aubenton dimanche 31 mai 2026.
Aubenton
Fête des mères à la Table de Maya
Aubenton Aisne
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 19:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La table de Maya vous accueil pour la Fête des mères.
Entrée Saint Jacques en demi coquille, carpaccio de truffes ou terrine de foie gras maison.
Plat Dinde rouge des Ardennes sauce miel et romarin ou filet de sandre à l’oseille
Clafoutis à la rhubarbe de Simone
La table de Maya vous accueil pour la Fête des mères.
Entrée Saint Jacques en demi coquille, carpaccio de truffes ou terrine de foie gras maison.
Plat Dinde rouge des Ardennes sauce miel et romarin ou filet de sandre à l’oseille
Clafoutis à la rhubarbe de Simone .
Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 07 21
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English :
La table de Maya welcomes you for Mother’s Day.
Starter: scallops in half shell, truffle carpaccio or homemade foie gras terrine.
Main course: Red Ardennes turkey with honey-rosemary sauce or pike-perch fillet with sorrel
Simone’s rhubarb clafoutis
L’événement Fête des mères à la Table de Maya Aubenton a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache