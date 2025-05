Fête des Mères à l’étape – Route du Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 25 mai 2025 11:45, Bagnères-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Fête des Mères à l’étape Route du Col du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 11:45:00

fin : 2025-05-25 14:15:00

Date(s) :

2025-05-25

L’Etape du Berger fait sa réouverture exceptionnelle ce dimanche 25 mai à l’occasion de la fête des mères !

De 10h à 14h une séance de Yoga spéciale fête des mères prévue.

Groupe de musique, plat du jour ou menu spécial sont au programme.

2 services 11h45-12h00 et 14h15

Réservation conseillée !!

.

Route du Col du Tourmalet LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

English :

L’Etape du Berger reopens for Mother’s Day this Sunday, May 25!

From 10 a.m. to 2 p.m.: a special Mother’s Day yoga session.

Live band, dish of the day or special menu.

2 services: 11h45-12h00 and 14h15

Reservations recommended!

German :

L’Etape du Berger feiert am Sonntag, dem 25. Mai, eine außergewöhnliche Wiedereröffnung anlässlich des Muttertags!

Von 10:00 bis 14:00 Uhr: eine spezielle Yogastunde zum Muttertag geplant.

Musikgruppe, Tagesgericht oder spezielles Menü stehen auf dem Programm.

2 Dienste: 11.45-12.00 Uhr und 14.15 Uhr

Reservierung empfohlen!!!

Italiano :

L’Etape du Berger riapre domenica 25 maggio per la Festa della Mamma!

Dalle 10.00 alle 14.00: una sessione speciale di yoga per la Festa della Mamma.

Musica dal vivo, piatto del giorno o menu speciale.

2 servizi: 11.45-12.00 e 14.15

Si consiglia la prenotazione!

Espanol :

L’Etape du Berger reabre sus puertas el domingo 25 de mayo con motivo del Día de la Madre

De 10:00 a 14:00: sesión de yoga especial Día de la Madre.

Música en directo, plato del día o menú especial.

2 servicios: 11.45-12.00 h y 14.15 h

Se recomienda reservar

L’événement Fête des Mères à l’étape Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-05-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65