2025-05-25 10:00:00

2025-05-25 18:30:00

2025-05-25

Entrée gratuite pour toutes les mamans avec une invitation à venir profiter des naissances du printemps (renard roux, chèvres, moutons, poulains, bœuf d’Ecosse, bouquetins, daims, chamois, isards…).

Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Free admission for all mothers, with an invitation to come and enjoy the spring births (red fox, goats, sheep, foals, Scottish ox, ibex, fallow deer, chamois, isard).

German :

Freier Eintritt für alle Mütter mit einer Einladung, die Geburten des Frühlings zu genießen (Rotfuchs, Ziegen, Schafe, Fohlen, Schottischer Ochse, Steinböcke, Damhirsche, Gämsen, Isarden…).

Italiano :

Ingresso gratuito per tutte le mamme, con l’invito a venire a godersi le nascite di primavera (volpe rossa, capre, pecore, puledri, bue scozzese, stambecco, daino, camoscio, camoscio…).

Espanol :

Entrada gratuita para todas las madres, con invitación a venir a disfrutar de los nacimientos de primavera (zorro rojo, cabras, ovejas, potros, buey escocés, cabra montés, gamo, rebeco, gamuza…).

