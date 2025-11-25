Fête des mères Place du Golhérez Auray

Fête des mères

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 21:45:00

2025-11-25

Théâtre

Dès 12 ans 1h15

Louise, ancienne étudiante en Maths Sup, tente une conversion dans le stand up. Elle y parle de ses amours, de sa famille, et en particulier de sa mère.

Suite à un sketch au vitriol, mère et fille ne s’adressent plus la parole depuis bientôt trois ans.

Malgré leur brouille et en manque d’inspiration, Louise décide de réapparaître dans la maison maternelle pour assister à la fête des mères.

Elle envisage ce long week-end comme une opportunité pour nourrir son prochain spectacle. Ce sera aussi l’occasion de retrouver ses frères Gabriel et Ziggy, et de rencontrer leur conjoint.e.s Arthur et Florence.

Gabriel l’ainé, toujours dans le contrôle, est particulièrement stressé cette année, pour la première fois il présente à sa famille son amoureux, Arthur. Ziggy, le petit dernier, vit toujours chez sa mère à titre provisoire depuis bientôt 5 ans. Il est accompagné par l’excentrique Florence qui a un sérieux penchant pour la boisson, et qui est aussi une très bonne amie de la mère.

Alors que tout le monde fait connaissance, l’absence de la mère étonne puis inquiète.

Quelque part entre les comédies de Jaoui/Bacri et le Perche, Fête des mères est une tragi-comédie qui rend hommage aux fratries, aux gens qui parlent sans s’écouter et qui se comprennent sans se parler.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

