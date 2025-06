Fête des mères Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 29 novembre 2025 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:45 – 22:00

Gratuit : non De 27 € à 32 € Tout public

Une comédie grinçante et pleine de pep’s sur une famille dysfonctionnelle et haute en couleur ! Quelque part entre l’humour potache du Splendid et la mélancolie de certains films d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri, cette pièce entrelace sens comique et finesse dramaturgique.Pour la fête de leur mère, une fratrie accepte de se réunir. Il y a Louise, ancienne étudiante en maths sup, convertie au stand-up et qui n’adresse plus la parole à sa mère depuis bientôt trois ans. Il y a Gabriel, l’aîné, qui saisit l’occasion pour présenter son compagnon. Il y a Ziggy, le petit dernier, qui vit toujours chez maman à titre provisoire… depuis cinq ans. Accompagnés de leurs conjoints, et alors que tout le monde fait connaissance, l’absence de la mère étonne puis inquiète. Les retrouvailles familiales s’annoncent rugueuses, drôles et assez alcoolisées. Le tout porté par une troupe d’acteurs au jeu truculent parfois quasi burlesque.Comme un hommage aux fratries, aux gens qui se parlent sans s’écouter, qui se comprennent sans se parler, cette tragi-comédie boulevardière souffle un air de renouveau.À partir de 12 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/fete-des-meres