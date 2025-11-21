Fête des mères Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Mère défaite.

Louise, ancienne étudiante en Maths Sup, s’est reconvertie dans le stand-up. À la suite d’un sketch au vitriol sur sa mère, les deux femmes ne se sont plus adressées la parole depuis bientôt trois ans. À sa grande surprise, Louise se voit conviée par sa génitrice, aux festivités organisées dans la maison familiale pour célébrer la fête des mères. L’occasion pour elle de retrouver ses frères Gabriel et Ziggy, venus accompagnés.

La jeune metteuse en scène Adèle Royné réussit le pari de donner un éclat bien contemporain à la comédie. Avec des dialogues hilarants et un humour acéré, la pièce, au rythme de plus en plus échevelé, explore le poids de l’héritage familial et les non-dits.

Une comédie douce-amère, à mi-chemin entre Jaoui-Bacri et le Splendid, qui rend hommage aux fratries, aux gens qui se parlent sans s’écouter, qui se comprennent sans se parler. .

