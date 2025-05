Fête des mères menu spécial – Les Pins Jullouville, 24 mai 2025 19:00, Jullouville.

Manche

Fête des mères menu spécial Les Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville Manche

Menu du week-end de la fête des mères.

Le samedi 24 et dimanche 25 mai 2025.

Le midi de 12h à 14h, et le soir de 19h à 21h.

Les Pins 38 Avenue de la Libération

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 61 81 63 hoteldespins38@gmail.com

English : Fête des mères menu spécial

Mother’s Day weekend menu.

Saturday, May 24 and Sunday, May 25, 2025.

Lunch from 12pm to 2pm, and dinner from 7pm to 9pm.

German :

Menü für das Muttertagswochenende.

Am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. Mai 2025.

Mittags von 12:00 bis 14:00 Uhr und abends von 19:00 bis 21:00 Uhr.

Italiano :

Menu del weekend della Festa della Mamma.

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025.

Pranzo dalle 12.00 alle 14.00 e cena dalle 19.00 alle 21.00.

Espanol :

Menú del fin de semana del Día de la Madre.

Sábado 24 y domingo 25 de mayo de 2025.

Comida de 12:00 a 14:00 y cena de 19:00 a 21:00.

