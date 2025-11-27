Fête des mères Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Fête des mères Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix jeudi 27 novembre 2025.

Fête des mères

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:15:00

Date(s) :

2025-11-27

Compagnie MidiMinuit Adèle Royné

Théâtre. Tout public, dès 12 ans.

Comme aimait à dire la romancière et essayiste bretonne Benoîte Groult, figure du féminisme français Ce n’est pas en tuant ses parents que l’on devient adulte, mais en tuant l’enfant de ses parents, une cible beaucoup plus difficile . Quelque part entre les comédies du duo Jaoui-Bacri et de Woody Allen, ce huis clos familial aux accents de vaudeville rend hommage aux fratries, aux gens qui se parlent sans s’écouter, qui se comprennent sans se parler, se jouant de la cruauté et des non-dits familiaux.

Louise, reconvertie dans le stand up, ne parle plus à sa mère suite à un sketch au vitriol. Malgré leur brouille et en manque d’inspiration, elle décide de réapparaître dans la maison maternelle pour assister à la Fête des mères et revoir ses frères, accompagnés de leurs conjoint.e.s. Alors que tout le monde fait connaissance, l’absence de la mère étonne puis inquiète…

Drôle, incisif et piquant, Fête des mères tourne au joyeux (dé)règlement de comptes d’une famille dysfonctionnelle où chacun part en quête de son bonheur. Une comédie grinçante et audacieuse, originale et rondement menée par l’association d’Adèle Royné et de Guillaume Vincent. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des mères Morlaix a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BAIE DE MORLAIX