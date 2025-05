Fête des mères – Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes, 25 mai 2025 11:00, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Drôme

Fête des mères Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-25 11:00:00

fin : 2025-05-25 15:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Déjeuner spécial fête des mères, menu unique proposé à partager en famille pour le dimanche 25 mai, sous les platanes tricentenaires de l’Auberge

.

Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

Special Mother’s Day lunch, a unique menu to share with the whole family on Sunday May 25, under the three-hundred-year-old plane trees of the Auberge

German :

Muttertags-Lunch, ein einzigartiges Menü für die ganze Familie am Sonntag, dem 25. Mai, unter den 300 Jahre alten Platanen der Auberge

Italiano :

Pranzo speciale per la Festa della Mamma, un menu unico da condividere con tutta la famiglia domenica 25 maggio, sotto i platani tricentenari dell’Auberge

Espanol :

Almuerzo especial del Día de la Madre, un menú único para compartir con toda la familia el domingo 25 de mayo, bajo los plátanos tricentenarios del Auberge

