Fête des mielles – Oloron-Sainte-Marie, 1 juin 2025 10:00, Oloron-Sainte-Marie.

Pyrénées-Atlantiques

Fête des mielles Rue Henri Laclau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Venez célébrer la voie verte qui relie les communes d’Oloron Sainte-Marie et de Moumour.

De 10h à 12h, découvrez la voie verte en 2 roues ! À vos trotinettes, draisienne, vélo, rollers… Option circuit rando vélo pour découvrir les alentours. Départ 10h Parking 1 (Moumour) pour environ 12 km

À partir de 14h, place aux piétons ! Participez à une déambulation avec agri-rando pour découvrir les producteurs Ferme Bordelongue (kiwis) ; Les Délices de la Mielle (glaces et petits fruits) ; Ferme Larrieu (fromage vache et brebis) ; Ferme Bergeras (cultures et charcuteries) ;Exploitation agricole Navarrette (vaches allaitantes).

Tout au long de la journée , sensibilisation à l’environnement Association Curieux de nature observation des insectes ; Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et Affluents présentation de l’entretien du cours d’eau ; exposition de l’agence de l’eau. .

Rue Henri Laclau

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

English : Fête des mielles

German : Fête des mielles

Italiano :

Espanol : Fête des mielles

L’événement Fête des mielles Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn