Villespassans

FÊTE DES MILLE ET UNE PIERRES

Villespassans Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

14ème édition de la Fête des mille et une pierres elle prendra place à Villespassans, en région Languedoc-Roussillon. Cet événement célébrera le patrimoine local et l’art de la construction en pierres sèches, rassemblant artisans et passionnés.

Toute la journée marché artisanal (à partir de 9 heures) et vide grenier (à partir de 8h)

9h00 randonnée pédestre

9h30 balade autour des Capitelles

Voltige équestre et travail en liberté

Visite commentée du village

exposition et baptêmes en voitures anciennes

Initiation au montage d’un mur en pierre sèche

expo musée de Cruzy

Montage d’un camp militaire (par le souvenir Saint-Chinianais)

Animations enfants

17h Chorales Les Cigalous

19h démo danse Tropicale par Dih Tropical Dance

Repas du midi Soirée Food truck (Animation: Nicolas Coustellier)

Dégustation les Vignerons de Villespassans proposeront une dégustation de leurs meilleurs crus. Un moment convivial, ouvert à tous les participants !

Organisé par le Foyer Rural et la mairie .

Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 6 20 32 61 76 foyerrural34360villespassans@gmail.com

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English :

the 14th edition of the Fête des mille et une pierres will take place in Villespassans, in the Languedoc-Roussillon region. The event will celebrate local heritage and the art of dry-stone construction, bringing together craftsmen and enthusiasts.

L’événement FÊTE DES MILLE ET UNE PIERRES Villespassans a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN