FÊTE DES MILLE ET UNE PIERRES

Villespassans Hérault

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

la Fête des mille et une pierres prendra place à Villespassans, en région Languedoc-Roussillon. Cet événement célébrera le patrimoine local et l’art de la construction en pierres sèches, rassemblant artisans et passionnés.

13 ème édition !

Toute la journée, marché d’artisans et vide-greniers. Démonstration de cheval en liberté et voltige , ainsi qu’une exposition de voitures anciennes, du musée de Cruzy et la présence de l’ association des richesses du saint chinianais.

Balade autour des capitelles en début de matinée.

Dans l’après-midi visite commentée du village.

En fin d’après-midi chorale à l’église et démonstration de danse.

Dégustation de produits de terroir. Restauration sur place et buvette tout au long de la journée par le Foyer Rural de Villespassans. Restauration possible le soir avec des food trucks.

Organisé par le Foyer Rural et la mairie .

Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 6 20 32 61 76 foyerrural34360villespassans@gmail.com

English :

the Fête des mille et une pierres will take place in Villespassans, in the Languedoc-Roussillon region. The event will celebrate local heritage and the art of dry-stone construction, bringing together craftsmen and enthusiasts.

