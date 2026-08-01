Informations pratiques

Crottes-en-Pithiverais

Fête des moissons

Crottes-en-Pithiverais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’ASCC organise la Fête des Moissons dès 10h ! Au programme messe à 10h30, marché de producteurs et d’artisanat, exposition de matériel agricole et voitures anciennes, animations musicales et restauration sur place.

Dimanche 16 août 2026, l’Amicale Sportive et Culturelle de Crottes-en-Pithiverais (ASCC) célèbre les traditions rurales lors de la Fête des Moissons. À partir de 10h, le public découvre un grand marché de producteurs et d’artisans locaux, une exposition d’automobiles anciennes ainsi qu’une présentation de matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui.

La journée débute avec la messe des moissons à 10h30 devant l’église. L’ensemble musical l’Alouette anime l’événement tout au long du rendez-vous.

Pour passer un moment convivial en famille ou entre amis, une restauration sur place accueille les visiteurs. Cet événement festif met en valeur le patrimoine local du Pithiverais et garantit une sortie vivante au cœur de la commune. .

Crottes-en-Pithiverais 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 38 85 60

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English :

The ASCC is hosting the Harvest Festival starting at 10 a.m.! On the schedule: Mass at 10:30 a.m., a farmers’ and craft market, an exhibition of farm equipment and vintage cars, live music, and food available on-site.

L’événement Fête des moissons Crottes-en-Pithiverais a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GRAND PITHIVERAIS