Fête des moissons et des labours à l’anciennes Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 2 août 2025.

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

2025-08-02

Fête des moissons et des labours à l’anciennes organisé par le Grand Carrouge d’Antan.

Samedi 9 h Concours de labour à l’ancienne.

Samedi et dimanche Les chevaux de trait, moisson à l’ancienne, battage. Les nombreux animaux de la ferme. Jeux, planté de balles, lots pour les enfants. Buvette, restauration. 5 .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63

English :

Harvest Festival

German :

Erntedankfest

Italiano :

Festa del raccolto

Espanol :

Fiesta de la cosecha

