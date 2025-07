Fête des Moissons Levoncourt

Venez célébrer la fin de l’été dans une ambiance festive et conviviale à Levoncourt !

Au programme pour petits et grands

Orchestre VENDREDI 13

DJ REMIX pour faire danser toute la soirée

Château gonflable pour les enfants

Atelier maquillage enfants

Jeux en bois XXL

Buvette & Restauration sur place

Feu d’artifice pour clôturer la fête en beauté.

Entrée libre Ambiance garantie !

Partagez l’info et venez nombreux en famille ou entre amis.

Une soirée organisée par la commune de Levoncourt avec ERISLOU.Tout public

Levoncourt 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 75 01 95

English :

Come and celebrate the end of summer in Levoncourt!

On the program for young and old alike:

Orchestra FRIDAY 13

DJ REMIX for dancing the night away

Bouncy castle for children

Children’s make-up workshop

XXL wooden games

Refreshments & Catering on site

Fireworks to bring the party to a close.

Free admission ? Atmosphere guaranteed!

Share the info and come along with family and friends.

An evening organized by the commune of Levoncourt with ERISLOU.

German :

Feiern Sie das Ende des Sommers in einer festlichen und geselligen Atmosphäre in Levoncourt!

Auf dem Programm für Groß und Klein stehen

Orchester FREITAG, 13

DJ REMIX, um den ganzen Abend lang zu tanzen

Hüpfburg für die Kinder

Schminkworkshop für Kinder

Spiele aus Holz XXL

Getränke und Essen vor Ort

Feuerwerk zum krönenden Abschluss des Festes.

Eintritt frei ? Stimmung garantiert!

Teilen Sie die Info und kommen Sie zahlreich mit Familie oder Freunden.

Ein Abend, der von der Gemeinde Levoncourt mit ERISLOU organisiert wird.

Italiano :

Venite a festeggiare la fine dell’estate a Levoncourt!

In programma per tutte le età:

Orchestra VENERDÌ 13

DJ REMIX per ballare tutta la notte

Castello gonfiabile per i bambini

Laboratorio di trucco per bambini

Giochi in legno XXL

Rinfreschi e cibo in loco

Fuochi d’artificio per concludere la festa in bellezza.

Ingresso gratuito? Atmosfera garantita!

Condividete le informazioni e venite con la vostra famiglia o i vostri amici.

Una serata organizzata dal comune di Levoncourt con ERISLOU.

Espanol :

¡Venga a celebrar el final del verano en Levoncourt!

Programa para todas las edades:

Orquesta VIERNES 13

DJ REMIX para bailar toda la noche

Castillo hinchable para los niños

Taller de maquillaje infantil

Juegos de madera XXL

Refrescos y comida in situ

Fuegos artificiales para rematar la fiesta por todo lo alto.

Entrada gratuita ? ¡Ambiente garantizado!

Comparte la información y ven con tu familia o amigos.

Una velada organizada por el municipio de Levoncourt en colaboración con ERISLOU.

