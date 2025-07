Fête des moissons Thénezay

Fête des moissons Thénezay dimanche 3 août 2025.

Rue de la Roche Thénezay Deux-Sèvres

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Le Dimanche 3 août 2025, la ville de Thénezay accueille sa traditionnelle Fête des Moissons. Cet événement qui se déroule de 7h30 à 18h30, invite les participants à célébrer les récoltes estivales dans une ambiance conviviale et festive.

Les Mémoires agricoles thénezéennes organise, à partir de 10 heures, sur un terrain de 3 ha à la sortie de Thénezay, direction Ayron, au lieu-dit la Roche. Plus de 70 tracteurs seront exposés, ainsi qu’une vingtaine de moissonneuses des années 50-60 et 35 vieux moteurs, le tout en état de marche, plus des voitures anciennes. Un minotier fera de la farine dans un moulin mobile, un tourneur sur bois montrera son savoir-faire ainsi qu’un maréchal-ferrant. Une exposition de matériels agricoles miniatures sera installée. .

Rue de la Roche Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 68 06

