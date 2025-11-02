Fête des morts Gare Saint Sauveur Lille

Fête des morts Gare Saint Sauveur Lille dimanche 2 novembre 2025.

Fête des morts Dimanche 2 novembre, 14h30, 16h00, 18h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T14:30:00 – 2025-11-02T15:40:00

Fin : 2025-11-02T18:00:00 – 2025-11-02T19:40:00

14h30 : MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras (2016, 1h06)

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

À partir de 8 ans.

A la suite du film, découvrez les secrets de l’animation image par image pour comprendre le processus de fabrication d’un film d’animation. (10 participants max/ à partir de 7 ans).

16h : LES NOCES FUNÈBRES de Tim Burton (2005, 1h17)

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l’au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l’attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s’avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme.

À partir de 8 ans.

18h : LA NUIT DES MORTS VIVANTS de George A Romero (1970, 1h36)

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La route est longue, les environs du cimetière déserts. Peu enclin à prier, Johnny se souvient du temps où il était enfant et où il s’amusait à effrayer sa soeur en répétant d’une voix grave : « Ils arrivent pour te chercher, Barbara. »

La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il s’approche de Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s’enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle y trouve Ben, ainsi que d’autres fugitifs. La radio leur apprend alors la terrible nouvelle : des morts s’attaquent aux vivants.

Interdit aux moins de 16 ans.

Gare Saint Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 31 30 00 http://garesaintsauveur.lille3000.eu https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur_lille/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lillecinephile.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL présentée par lille3000, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Entrée libre

Au lendemain du 1er novembre, 3 films pour aborder la mort et ses vies… cinéma gratuit