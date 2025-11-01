Fête des Morts Le Bourg La Vineuse sur Fregande
Fête des Morts
Le Bourg Grange de la Dîme La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-01 19:30:00
2025-11-01
Mira Ceti et l’ensemble vocal La faune des Abysses vous invitent à un moment lumineux et onirique pour honorer les défunts, autour de chants traditionnels de différentes cultures.
Inspiré par les célébrations populaires de diverses traditions européennes, cet événement est ouvert à toutes et à tous.
Au programme:
Spectacle de feu, concert, vin chaud, ensemble folk, soupe, buvette et techno ancestrale
L’ensemble de l’évènement est à prix libre Pas de CB .
Le Bourg Grange de la Dîme La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 23 30 74 vouivre.contact@gmail.com
