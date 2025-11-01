Fête des Morts Le Bourg La Vineuse sur Fregande

Fête des Morts Le Bourg La Vineuse sur Fregande samedi 1 novembre 2025.

Fête des Morts

Le Bourg Grange de la Dîme La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-01 19:30:00

2025-11-01

Mira Ceti et l’ensemble vocal La faune des Abysses vous invitent à un moment lumineux et onirique pour honorer les défunts, autour de chants traditionnels de différentes cultures.

Inspiré par les célébrations populaires de diverses traditions européennes, cet événement est ouvert à toutes et à tous.

Au programme:

Spectacle de feu, concert, vin chaud, ensemble folk, soupe, buvette et techno ancestrale

L’ensemble de l’évènement est à prix libre Pas de CB .

Le Bourg Grange de la Dîme La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 23 30 74 vouivre.contact@gmail.com

