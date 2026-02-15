Fête des mots Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Fête des mots

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le Collectif Animations Culturelles vous invite à sa 2ᵉ édition de la fête des mots, en partenariat avec la librairie La Mauvaise Herbe . Des autrices et auteurs locaux dédicaceront leurs livres. Il y en aura pour tous les goûts jeunesse, polars, BD, poésies, romans… Des animations et des lectures à voix haute seront proposées tout au long de la journée pour les enfants et les adultes. Petite restauration sur place. Une bourriche vous permettra de gagner de nombreux livres. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 64 00

English : Fête des mots

The Collectif Animations Culturelles invites you to its 2? edition of the Fête des Mots, in partnership with the bookshop La Mauvaise Herbe . Local authors will be signing their books. There’s something for everyone: children’s books, thrillers, comics, poetry, novels…

L’événement Fête des mots Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-02-12 par OT du Pays de Lauzun