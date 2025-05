Fête des Moulins | Moulin à Papier de la Rouzique – Route de Varennes Couze-et-Saint-Front, 18 mai 2025 14:00, Couze-et-Saint-Front.

Dordogne

Le Moulin à papier de la Rouzique, bâti au XVIe siècle, est un moulin à eau. Il a été soigneusement sauvegardé et remis en état pour faire découvrir aux visiteurs les secrets de la fabrication du papier- chiffon à la main, réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton. Couze et Saint Front a abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze. Avec l’équipe du moulin, prenez le temps de la visite, des démonstrations et même de réaliser votre propre feuille de papier ! .

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 36 16 moulindelarouzique@gmail.com

