Vigneux-de-Bretagne

FÊTE DES MOULINS

Le Moulin Neuf Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Cette journée a pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine régional.

L’écomusée rural du Pays Nantais ouvre gratuitement les portes du site du Moulin Neuf et offre au visiteurs 3 siècles de l’histoire de la meunerie. C’est dans une ambiance festive qu’il organise des visites guidées du moulin (1702) reconstruit, en fonctionnement, et de la minoterie artisanale qui écrasait encore du grain en 1996.

Vous pourrez découvrir le blé noir et sa transformation du grain à la farine avec les meules de pierre.

Restauration et produits à emporter (galettes, crêpes, farine de blé noir). .

Le Moulin Neuf Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

The aim of this day is to make a large public discover and become aware of the regional heritage.

L’événement FÊTE DES MOULINS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-25 par Point d’accueil Sucé sur Erdre