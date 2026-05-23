Anglade

Fête des Moutonniers à la Ferme des Prairies de Pallard

Anglade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Profitez d’une journée conviviale et festive autour des traditions rurales et des produits du terroir. Découvrez le marché de producteurs avec huîtres, miel, fromages, vins, conserves artisanales et jus de fruits frais, ainsi qu’une vente exclusive de viande d’agneau et de veau de l’estuaire.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées balades à cheval, mini ferme, démonstrations de chiens de berger, tonte et transformation de laine, courses des oies et tombola avec la pesée de l’agneau.

Restauration sur place avec l’Assiette des Moutonniers à 12 € agneau ou veau accompagné de moghettes ou de frites et pain. .

Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 65 82 38

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English : Fête des Moutonniers à la Ferme des Prairies de Pallard

L’événement Fête des Moutonniers à la Ferme des Prairies de Pallard Anglade a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde