Fête des Noës 2025 – Les Noës-près-Troyes, 6 juillet 2025 08:00

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Au programme le duo troyen You & Me, l’hypnotiseur Aurum, un artiste circassien proposant de la magie, des sculptures sur ballons et du jonglage et aussi le chanteur Jérémy Charvet.

Pour les enfants structures gonflables, pêche aux canards, chamboul’tout…



Vide-greniers réservé aux particuliers, ouvert de 8h à 18h. Des emplacements de 3m sont encore disponibles, rendez-vous en mairie !



Buvette* et food-truck sur place.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est

