Fête des Normands multi époque Saint-Paul-du-Vernay

Les Aulnes Saint-Paul-du-Vernay Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Du 26 au 28 septembre 2025 revient la seconde édition de la fête des normands MULTI EPOQUE de ST PAUL DU VERNAY

Du 26 au 28 septembre 2025 revient la seconde édition de la fête des normands MULTI EPOQUE de ST PAUL DU VERNAY Après le succès de la première édition en 2023 on va proposer un nouveau voyage à travers les époques en NORMANDIE avec de grandes nouveautés Un spectacle spécialement créer pour l’évènement par La Nicollerie le samedi soir, Spectacle équestre feu et lumière en 7 tableaux La présence des SOULMEN groupe emblématique de la région Une évocation des mines et carrières qui étaient nombreuses en Normandie, avec une démonstration de la première machine à vapeur installée dans la mine du Molay Littry Une exposition de peintures impressionnistes avec l’atelier des couleurs Des danses médiévales des combats vikings ou un madison endiablé avec les Pin-up Mais aussi des jeux géants UN camp militaire du débarquement-des voitures anciennes-des tracteurs anciens -une exposition les illustres normandes avec dessins de E. CHAUNU et textes de JJ. LEROSIER. .

Les Aulnes Saint-Paul-du-Vernay 14490 Calvados Normandie +33 6 86 22 56 09 stpaulanim@gmail.com

English : Fête des Normands multi époque

The second edition of the Fête des Normands MULTI EPOQUE in ST PAUL DU VERNAY will take place from September 26 to 28, 2025

German : Fête des Normands multi époque

Vom 26. bis 28. September 2025 kehrt die zweite Ausgabe des Festes der Normannen MULTI EPOQUE in ST PAUL DU VERNAY zurück

Italiano :

La seconda edizione della Fête des Normands MULTI EPOQUE di ST PAUL DU VERNAY si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2025

Espanol :

La segunda edición de la Fête des Normands MULTI EPOQUE en ST PAUL DU VERNAY tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de 2025

