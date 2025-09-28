Fête des normands Saint-Pierre-en-Port
Fête des normands Saint-Pierre-en-Port dimanche 28 septembre 2025.
Fête des normands
Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
La Maison des Croyances et Traditions Cauchoises vous invite à célébrer la Fête des normands !
Concert de Confort Moderne, histoires de sorcellerie et photos dans la peau d’un viking…
Buvette sur place .
Saint-Pierre-en-Port 76540 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 46 04
English : Fête des normands
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des normands Saint-Pierre-en-Port a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp