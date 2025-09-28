Fête des normands Saint-Pierre-en-Port

Fête des normands Saint-Pierre-en-Port dimanche 28 septembre 2025.

Fête des normands

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

La Maison des Croyances et Traditions Cauchoises vous invite à célébrer la Fête des normands !

Concert de Confort Moderne, histoires de sorcellerie et photos dans la peau d’un viking…

Buvette sur place .

Saint-Pierre-en-Port 76540 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 46 04

English : Fête des normands

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des normands Saint-Pierre-en-Port a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp