Fête des oignons Rue du Grand Large Erdeven samedi 13 septembre 2025.

Rue du Grand Large Complexe sportif Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Venez célébrer la traditionnelle Fête des Oignons, organisée par le Comité des Fêtes d’Erdeven !

Au programme de ce week-end festif

Samedi 13

9h vente producteurs

19h repas campagnard

21h bal populaire suivi d’un feu d’artifice

Dimanche 14

Grand défilé de chars

Marché du terroir

Concours de lancer d’oignons

Une ambiance conviviale et festive vous attend tout au long de ces deux jours.

Venez nombreux partager ce moment incontournable de la vie locale ! .

Rue du Grand Large Complexe sportif Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25

English : Fête des oignons

L’événement Fête des oignons Erdeven a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon