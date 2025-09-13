Fête des oignons Rue du Grand Large Erdeven
Fête des oignons Rue du Grand Large Erdeven samedi 13 septembre 2025.
Fête des oignons
Rue du Grand Large Complexe sportif Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Venez célébrer la traditionnelle Fête des Oignons, organisée par le Comité des Fêtes d’Erdeven !
Au programme de ce week-end festif
Samedi 13
9h vente producteurs
19h repas campagnard
21h bal populaire suivi d’un feu d’artifice
Dimanche 14
Grand défilé de chars
Marché du terroir
Concours de lancer d’oignons
Une ambiance conviviale et festive vous attend tout au long de ces deux jours.
Venez nombreux partager ce moment incontournable de la vie locale ! .
Rue du Grand Large Complexe sportif Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25
English : Fête des oignons
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des oignons Erdeven a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon