Fête des oiseaux – Aixe-sur-Vienne, 16 mai 2025 15:00, Aixe-sur-Vienne.

Début : 2025-05-16 15:00:00

fin : 2025-05-16 22:00:00

2025-05-16

Venez assister à la première fête de la saison du Temps de Vivre sur le thème des oiseaux, le tout arrosé de créations avec des ateliers, de détente, et de musique !

Un programme copieux vous attend donc:

– De 15h à 18h: atelier de cuisine végétarienne

– A partie de 16h: ateliers créatifs libres

– De 16h à 17h: atelier sophrologie

– De 17h à 18h: sieste musicale

– A partir de 18h: atelier maquillage

– De 18h15 à 19h15: découverte du kinomichi

– A 20h: concert « Les Oiseaux de trottoir », un orchestre cyclo-itinérant, joyeux et festif autour de la chanson française, mais aussi du blues, du rock, du rap, du cumbia et des compositions des membres du groupe !

Présence du « Truck à John » dès 18h pour vous restaurer. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42

