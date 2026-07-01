Fête des oiseaux Salle des fêtes Lestelle-Bétharram

Informations pratiques

Lestelle-Bétharram

Fête des oiseaux

Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 23:55:00

Date(s) :

2026-07-18

Exposition sur le thème des oiseaux (photos, sculptures,…)

Jeux divers pour petits et grands

Ateliers dessins, peinture, origami

Lâcher de pigeons

Repas et soirée dansante. .

Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 69 99 57 christiane.dhabit@sfr.fr

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English : Fête des oiseaux

L’événement Fête des oiseaux Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay