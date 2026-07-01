Fête des oiseaux Salle des fêtes Lestelle-Bétharram
samedi 18 juillet 2026 · Salle des fêtes · Lestelle-Bétharram
Informations pratiques
Lestelle-Bétharram
Fête des oiseaux
Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 23:55:00
Date(s) :
2026-07-18
Exposition sur le thème des oiseaux (photos, sculptures,…)
Jeux divers pour petits et grands
Ateliers dessins, peinture, origami
Lâcher de pigeons
Repas et soirée dansante. .
Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 69 99 57 christiane.dhabit@sfr.fr
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English : Fête des oiseaux
L’événement Fête des oiseaux Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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