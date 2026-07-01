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AGENDA · Lestelle-Bétharram

Fête des oiseaux Salle des fêtes Lestelle-Bétharram

samedi 18 juillet 2026 · Salle des fêtes · Lestelle-Bétharram

Fête des oiseaux Salle des fêtes Lestelle-Bétharram

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue Soum Dat Castet
Ville
64800 Lestelle-Bétharram
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Lestelle-Bétharram

Fête des oiseaux

Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 23:55:00

Date(s) :
2026-07-18

Exposition sur le thème des oiseaux (photos, sculptures,…)
Jeux divers pour petits et grands
Ateliers dessins, peinture, origami
Lâcher de pigeons
Repas et soirée dansante.   .

Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 69 99 57  christiane.dhabit@sfr.fr

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English : Fête des oiseaux

L’événement Fête des oiseaux Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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