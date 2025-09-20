Fête des Olives Vertes 2025 Mouriès

Fête des Olives Vertes 2025 Mouriès samedi 20 septembre 2025.

Fête des Olives Vertes 2025

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville Mouriès Bouches-du-Rhône

Venez découvrir la 53ème Fête des Olives Vertes à Mouriès, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025 !

La Fête des Olives vertes de Mouriès est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de France, pour la promotion d’un savoir-faire de qualité et d’un produit d’exception l’olive cassée AOP de la Vallée des Baux.



FESTIVITÉS DANS TOUT LE VILLAGE MARCHÉ REGIONAL EXPOSITIONS

Concours d’aïoli et d’olives cassées, animation par les groupes de danses et musiques folkloriques, marché artisanal, vide-greniers, messe des Olives vertes, grand défilé provençal, animations musicales, course camarguaise….



Marquez la date dans vos agendas !

Le programme complet arrive bientôt ! .

Centre-ville Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

Come and discover the 53rd Green Olive Festival in Mouriès on Saturday 20 and Sunday 21 September

German :

Entdecken Sie das 53. Fest der grünen Oliven in Mouriès am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025!

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, partecipate alla 53ª edizione della Fête des Olives Vertes di Mouriès!

Espanol :

Venga a la 53ª Fiesta de las Aceitunas Verdes de Mouriès el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025

