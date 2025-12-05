Fête des Ombres et des Lumières Place du 11 août 1944 Cluny

Fête des Ombres et des Lumières

Place du 11 août 1944 Centre-ville Cluny Saône-et-Loire

Pour ses 1 115 ans, Cluny s’illumine et vous invite à une immersion déambulatoire féérique.

Dans un Cluny nocturne et mystérieux, au fil des rues et des places, cédez entre ombres et lumières, à la magie d’une soirée d’hiver pas comme les autres.

Au pied du grand sapin de la place de l’Abbaye et devant le marché de Noël, les stands des associations vous attendent avec boissons chaudes et gourmandises.

• 17h ouverture du Marché de Noël et des stands des associations place de l’Abbaye et Écuries de Saint-Hugues

• de 17h à 22h Déambulation libre et en musique au départ de la place de l’Abbaye

Mise en lumière Clément Bourgeoisat CD Lighting Project ; musique Les Grandes Heures de Cluny

• 19h30 Concert de La Clunysia église Notre-Dame

Pour l’occasion, vous êtes invités à décorer vos fenêtres. Des bougies seront mises à disposition à l’accueil de la mairie à partir du 25 novembre. .

Place du 11 août 1944 Centre-ville Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

