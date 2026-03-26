FÊTE DES PARCS

Impasse des Dahlias Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le lundi 6 avril 2026, jour de Pâques, la Ville de Castelnau-le-Lez invite les habitants à participer à la grande Fête des Parcs, aux nombreuses animations.

Le lundi 6 avril 2026, jour de Pâques, la Ville de Castelnau-le-Lez invite les habitants à participer à la grande Fête des Parcs, aux nombreuses animations.

Comme l’an dernier, la chasse aux œufs sera réservée uniquement aux enfants castelnauviens de 0 à 17 ans et l’inscription pour cette chasse aux oeufs devra obligatoirement être effectuée en ligne, du 20 mars au 1er avril 2026 .

Une Fête des Parcs joyeuse et chocolatée !

La Fête des Parcs se tiendra simultanément au parc Pujol, au parc Mas de Rochet et au Grand parc Laporte.

De nombreuses animations seront organisées de 10h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30…

Il y aura 4 créneaux de chasses aux œufs dans chaque parc 10h30, 11h30, 13h30 ou 14h30. Réservation obligatoire.

A découvrir également

Des oeufs non comestibles aux couleurs du MHSC VB pour des places gratuites en quart de finale du championnat de France !

Un manège en bois au parc Pujol + Des jeux en bois (Terraland) + Un atelier maquillage + atelier de peinture d’œufs en polystyrène

Le Parc Mas de Rochet sous les tropiques e thème des tropiques sera décliné de multiples façons un espace Panda, un parcours tropical, une structure Micky singe.

Mario Kart télécommandé au Grand Parc Laporte

Toute la programmation et la réservation en ligne .

Impasse des Dahlias Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Easter Monday, April 6, 2026, the town of Castelnau-le-Lez is inviting residents to take part in the great Fête des Parcs, with its many events.

L’événement FÊTE DES PARCS Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER