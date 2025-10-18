FÊTE DES PARENTS ET ENFANTS Montady

FÊTE DES PARENTS ET ENFANTS Montady samedi 18 octobre 2025.

FÊTE DES PARENTS ET ENFANTS

Montady Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Plongez en famille dans une journée ludique et créative ! Au programme initiation aux arts du cirque en duo enfant-parent (sur inscription au 06 19 02 12 22), découverte du judo (3-12 ans), espaces graphisme, sensoriel et jeux en bois, parcours Ninja et structures gonflables. Laissez-vous surprendre par les sculptures sonores interactives et un voyage sensoriel (0-3 ans). Pause gourmande assurée avec La Friterie de Ju. Créneaux variés dès 10h une journée unique pour petits et grands ! .

Montady 34310 Hérault Occitanie +33 6 19 02 12 22 aep@ladomitienne.com

English :

Immerse the whole family in a day of fun and creativity! On the program: an introduction to circus arts for two (registration required on 06 19 02 12 22), judo (3-12 years), graphics, sensory and wooden games areas, Ninja course and inflatable structures. Let yourself be surprised by interactive sound sculptures and a sensory journey (0-3 years).

German :

Tauchen Sie mit Ihrer Familie in einen spielerischen und kreativen Tag ein! Auf dem Programm stehen: Einführung in die Zirkuskünste im Duo Kind-Eltern (Anmeldung unter 06 19 02 12 22), Entdeckung des Judo (3-12 Jahre), Bereiche für Grafik, Sinneswahrnehmung und Holzspiele, Ninja-Parcours und aufblasbare Strukturen. Lassen Sie sich von interaktiven Klangskulpturen und einer Sinnesreise überraschen (0-3 Jahre).

Italiano :

Portate tutta la famiglia a trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della creatività! In programma: introduzione alle arti circensi per genitori e bambini (iscrizione obbligatoria allo 06 19 02 12 22), judo (3-12 anni), aree grafiche, sensoriali e giochi in legno, percorso Ninja e strutture gonfiabili. Lasciatevi sorprendere dalle sculture sonore interattive e da un percorso sensoriale (0-3 anni).

Espanol :

Pase un día divertido y creativo con toda la familia En el programa: iniciación a las artes circenses para padres e hijos (inscripción previa en el 06 19 02 12 22), judo (3-12 años), zonas de juegos gráficos, sensoriales y de madera, recorrido Ninja y estructuras hinchables. Déjese sorprender por las esculturas sonoras interactivas y un viaje sensorial (0-3 años).

L’événement FÊTE DES PARENTS ET ENFANTS Montady a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 OT LA DOMITIENNE