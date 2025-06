Fête des Passeurs Nouâtre 5 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Fête des Passeurs Rue de la Liberté Nouâtre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Venez vivre une soirée unique dans le cadre bucolique du Port de Nouâtre! Au programme Bateaux traditionnels avec les bateliers de la Vienne, concerts, spectacle de feu, marché d’artisans, buvette et fouées au feu de bois…

Venez vivre une soirée unique dans le cadre bucolique du Port de Nouâtre! Au programme Bateaux traditionnels avec les bateliers de la Vienne, concerts, spectacle de feu, marché d’artisans, buvette et fouées au feu de bois… .

Rue de la Liberté

Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 09 90 30

English :

Come and enjoy a unique evening in the bucolic setting of the Port de Nouâtre! On the program: traditional boats with the Vienne boatmen, concerts, fire show, craft market, refreshments and wood-fired fouées…

German :

Erleben Sie einen einzigartigen Abend in der idyllischen Umgebung des Hafens von Nouâtre! Auf dem Programm stehen traditionelle Boote mit den Bootsführern der Vienne, Konzerte, Feuershow, Kunsthandwerkermarkt, Imbiss und Fouées aus dem Holzofen…

Italiano :

Venite a godervi una serata unica nella cornice bucolica del Port de Nouâtre! In programma: barche tradizionali con i barcaioli della Vienne, concerti, spettacolo di fuoco, mercatino dell’artigianato, bar e fouées a legna…

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada única en el bucólico marco del Port de Nouâtre En el programa: barcas tradicionales con los barqueros de Vienne, conciertos, espectáculo de fuego, mercado de artesanía, bar de refrescos y fouées a la leña…

L’événement Fête des Passeurs Nouâtre a été mis à jour le 2025-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme